Un verbale d’accordo per la concessione e il rinnovo degli ammortizzatori sociali in mobilità in deroga in favore delle lavoratrici e dei lavoratori in mobilità, già dipendenti delle aziende dell’Area di crisi riconosciute come complesse per l’anno 2023, è stato sottoscritto stamane, nella sede dell’assessorato regionale del Lavoro, tra l’assessore Lai e le organizzazioni sindacali.

“E’ in corso di pubblicazione il decreto interministeriale firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze – annuncia l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, che prevede la ripartizione delle risorse tra le regioni, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Alla Sardegna sono stati assegnati oltre 9 milioni di euro per la concessione dei sostegni al reddito. Non appena il decreto di assegnazione delle risorse sarà pubblicato, la Regione aprirà i termini dell’Avviso per la presentazione delle istanze per il godimento dell’indennità per 514 beneficiari della misura. L’istruttoria sarà effettuata a sportello – precisa l’esponente dell’esecutivo Solinas – L’obiettivo della Regione – conclude – è quello di assicurare un trattamento economico dignitoso in grado di soddisfare le basilari esigenze familiari”.

Mercoledì, 26 aprile, si terrà un’altra riunione con le organizzazioni sindacali per fare il punto della situazione sulle aree di crisi industriale complessa e i relativi problemi occupazionali.

