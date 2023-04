Avvistato un corpo con un giubbotto di salvataggio addosso al largo di Santa Teresa.

L’allarme è stato lanciato alla Guardia Costiera attorno attorno a mezzogiorno dal traghetto Santa Teresa-Bonifacio.

Le motovedette sarebbero partite immediatamente ma non avrebbero ancora raggiunto il punto esatto, non troppo lontano dalla costa.

L’ipotesi, non ancora confermata, è che possa trattarsi del corpo di Davide Calvia, 38 anni, disperso da mercoledì scorso in seguito al giro in barca per una battuta di pesca insieme al cugino Giovannino Pinna. Quest’ultimo ritrovato 24 ore dopo sul litorale di Marritza, nella Marina di Sorso, era quasi privo di sensi.

Potrebbe trattarsi, però, di un falso allarme.

