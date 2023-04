Federico Porcedda, vicesindaco del Comune di Serri, archeologo e borsista all’Università di Cagliari è uno dei nuovi vicepresidenti dell’associazione italiana giovani per l’Unesco.

L’Assemblea generale dell’associazione ha deliberato nei giorni scorsi l’elezione alla carica di vicepresidente nazionale dell’attuale coordinatore del comitato Sardegna.

Porcedda, classe 1988, insieme al gruppo sardo, ha ospitato a Cagliari nel 2022 l’Italian Youth Forum, evento che riunisce ogni anno soci AIGU da tutta Italia ed esperti di livello nazionale ed internazionale, l’IYF 2022 si è sviluppato intorno al tema del Patrimonio Unesco.

All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali, tra i quali anche Tim Curtis, segretario per la Convenzione 2003 sul Patrimonio Unesco, il presidente della CNIU Franco Bernabè, con un videomessaggio e Maria Assunta Peci, direttrice dell’ufficio Unesco del Ministero della Cultura.

Il nuovo board nazionale sarà composto da Gianluca Buoncuore (presidente), Alessandro Luciani (segretario generale) Silvio Rossini (tesoreria) ed Eleonora Orfanó (vice presidente).

La Sardegna è in fermento per numerose candidature, dai nuraghi alle Domus de Janas fino all’area Mab del Sarcidano-Barbagia di Seulo oltre già i patrimoni presenti come il Nuraghe di Barumini, i Candelieri di Sassari, il canto a tenore e l’area Mab di Tepilora e Montalbo.

