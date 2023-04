AL via l’avviso pubblico a sportello per la concessione di sostegni per le agenzie formative accreditate in Sardegna per le annualità 2022, 2023 e 2024.

“Diamo attuazione alla Legge Regionale 22 a sostegno del sistema economico della Sardegna e della salvaguardia del lavoro, rilanciando un settore fondamentale per la nostra economia, duramente colpito dalla crisi pandemica, che ha causato oltre alla riduzione del personale del comparto, anche l’interruzione dei percorsi formativi, indispensabili per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e dei disoccupati. Sosteniamo il costo del lavoro, garantiamo il mantenimento dei livelli occupazionali e accompagniamo le agenzie formative ad affrontare il cambiamento”. Così il Presidente della Regione, Christian Solinas, ha commentato la pubblicazione dell’avviso.

“Il settore della formazione professionale è determinante per il ruolo che ricopre in un mercato del lavoro in continua evoluzione – afferma l’assessora regionale del Lavoro, Ada Lai -. I sostegni sono finalizzati a promuovere il loro sviluppo, ad accelerare la transizione verde e digitale e a favorire la didattica a distanza. Promuoviamo il processo di digitalizzazione delle agenzie formative accreditate che intendano potenziare le piattaforme per l’apprendimento a distanza, rafforzare la connettività di rete e aggiornare il loro personale”.

Beneficiari degli aiuti, le agenzie formative accreditate in Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, ad esclusione degli enti pubblici (scuole, Università). La dotazione finanziaria è pari a 12 milioni di euro a valere su fondi regionali, così ripartiti: per 2 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

Il finanziamento si articola in due tipi di sovvenzioni: un contributo ai costi salariali del personale mantenuto in servizio fino al 1° gennaio 2022, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; e “una tantum”, fino ad un valore massimo di 15.000 euro per agenzia, per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per il potenziamento dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.

I contributi sono destinati ad accelerare la transizione verde e digitale, a favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it a partire dalle ore 10,00 del 2 maggio 2023 ed entro e non oltre le ore 23,59 del 15 maggio 2023 per l’annualità 2022 e dalle ore 10 del 3 maggio 2023 ed entro e non oltre le ore 23, 59 del giorno 16 maggio 2023.

L’ordine cronologico di invio telematico delle domande (DAT) costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’Aiuto. Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate all’indirizzo mail lav.impreseL22art11agenziefp@regione.sardegna.it.

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” ai link: www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro, www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it nella pagina relativa all’avviso pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

