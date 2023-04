Giusy Brogi è la nuova presidente di Terranostra Cagliari. La responsabile dell’agriturismo Santu Marcialis di Soleminis, è stata eletta nel corso dell’assemblea che ha rinnovato le cariche dell’associazione che fa capo a Coldiretti Cagliari.

Brogi, che resterà in carica per i prossimi 5 anni, prende il posto di Gianfranco Marongiu (agriturismo Agricantus di Capoterra) a cui l’associazione manda i più sinceri ringraziamenti per il grande lavoro svolto in questi anni.

Terranostra si propone di promuovere e sostenere l’attività agrituristica ma anche il territorio e l’ambiente.

