I tifosi del Cagliari non potranno recarsi allo stadio Tardini di Parma per assistere alla gara che opporrà, sabato pomeriggio, le due rivali per i playoff di Serie B. Una decisione presa a seguito degli scontri avvenuti a Pisa nell’ultima trasferta.

Sul caso è intervenuto il Centro di Coordinamento dei Cagliari Club con una nota arrabbiata e amareggiata assieme. Chiedono solo una cosa: “Lasciateci tifare in trasferta”.

“Il tifoso del Cagliari, a differenza degli altri, è molto penalizzato dalla posizione geografica. Ci si può spostare dalla Sardegna solo in nave e in aereo, sopportando importanti esborsi economici. I biglietti vengano acquistati con largo anticipo. Ecco perché vietare a chi risiede nella Provincia di Cagliari di poter andare a Parma è ancora più grave e pesante” scrivono.

La punizione è ritenuta molto severa. “Si puniscono le persone corrette, quelle che allo stadio vanno in famiglia, con i bambini. Quelli che vogliono solo tifare, stare insieme in amicizia. Punire un popolo è una grave forma di ingiustizia e di cattiveria gratuita”.