Un giovane sardo di 35 anni è stato trovato senza vita nella camera di un bed and breakfast ad Agropoli, in provincia di Salerno.

Da quanto si è appreso, il ragazzo si trovava nel posto come turista. È stato il personale della struttura a scoprire il tragico evento.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Presenti anche i carabinieri.

In corso le indagini per capire le cause del decesso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it