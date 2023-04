“Manifestazioni come questa mette la nostra città allo stesso livello delle altre città europee”. Queste le prime parole del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, intervenuto nella mattina di oggi alla conferenza stampa di presentazione del “Sardegna Open”, torneo internazionale di tennis in programma dal 1 al 7 maggio al Tennis Club di Monte Urpinu.

“Nella stagione del tennis su terra rossa – continua il primo cittadino cagliaritano – iniziata a Montecarlo e proseguita a Madrid, arriva la tappa di Cagliari che anticipa Roma e Parigi. Siamo all’interno di una collana di eventi internazionali e questo non può che essere per noi un motivo di grande orgoglio”.

“Tante persone – aggiunge Truzzu – sono in arrivo in città e questo creerà un grande indotto e nuove opportunità di lavoro in tanti settori. Siamo certi che chi viene per la prima volta a Cagliari, avrà voglia di tornare”.

A rendere il torneo ancora più appetibile, la lista dei primi campioni che già si sono iscritti, tra i quali spuntano gli azzurri Musetti e Sonego che proveranno a aggiudicarsi il torneo studiato secondo la nuova formula del Challenge 175 ma saranno anche i promotori di uno sport che continua ad avere tantissimi appassionati.

Soddisfatto dei numeri e dell’ indotto creato dalla manifestazione, l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa che ha ospitato nei suoi uffici l’incontro con la stampa. “La Sardegna – ha confermato l’assessore Chessa – è diventata l’Isola dello sport. Stiamo promuovendo la destinazione Sardegna con 43 eventi internazionali di sport che rappresentano per noi non una spesa ma un grande investimento. Ora abbiamo puntato su questo evento di grande tennis che per tre anni sarà protagonista in città e questa sarà un’altra occasione per allungare la stagione estiva”.

Presneti alla conferenza stampa anche il capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri e il direttore tecnico del Tennis Club Cagliari, Martin Vassallo Arguello.

