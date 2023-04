Grande felicità a Cagliari per l’arrivo dei turisti della crociera Costa Toscana: quasi 7 mila persona hanno potuto visitare la città. Per la consigliera di minoranza Francesca Mulas c’è poco da esultare viste le condizioni in cui versa il capoluogo sardo.

“La stessa amministrazione così felice per i turisti a spasso per la città ha avviato nello stesso tempo cantieri ovunque, chiudendo diversi tratti e rendendo impraticabili i marciapiedi” denuncia la consigliera in forza a Possibile.

Che rincara:”Sono arrivati 7 mila turisti che non possono neanche attraversare dal porto a piazza Matteotti perché l’amministrazione ha ‘sacrificato’ l’attraversamento dei pedoni perché rallentava il traffico”.

