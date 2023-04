La premier Giorgia Meloni si farà promotrice in Europa della candidatura della Sardegna a ospitare l’Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos a Lula. La notizia è arrivata dal ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che ne ha dato annuncio in Parlamento.

In audizione alla Camera, la Bernini ha spiegato che dall’Einstein Telescope si attendono ricadute importanti in termini di applicazioni industriali in una Regione ritenuta ideale. Oltre che ricadute sul territorio simili a quanto è avvenuto per il Cern di Ginevra.

