Aveva il tassativo divieto di avvicinarsi e di comunicare in qualunque modo con la propria ex fidanzata, che aveva nel tempo perseguitato. Ma nonostante tale provvedimento, nella prima decade del mese di aprile l’uomo ha pedinato in auto e tentato più volte di contattare telefonicamente la ragazza.

Così ieri a Selargius i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e atti persecutori, un trentatreenne, disoccupato del luogo, noto alle forze dell’ordine. Nei confronti dell’uomo era già operante la misura cautelare personale ma quanto ricostruito e comunicato dai Carabinieri all’autorità giudiziaria porterà certamente a provvedimenti ulteriori nei confronti del denunciato.

