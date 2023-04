In occasione dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Bonaria, patrona massima della Sardegna, ospite della diocesi di Cagliari sarà l’arcivescovo latino di Leopoli (Ucraina), monsignor Mieczysław Mokrzycki.

Il presule presiederà la celebrazione eucaristica lunedì prossimo 24 aprile, Solennità di Nostra Signora di Bonaria, alle 18, presso la Basilica, con la partecipazione dell’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi. Il vescovo di Leopoli sarà inoltre presente al tradizionale Pellegrinaggio a piedi da Sinnai a Bonaria, previsto nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 aprile. In quell’occasione alle ore 00.15 celebrerà la santa messa prevista nell’anfiteatro sant’Isidoro di Sinnai.

«Un’ulteriore tassello per la Chiesa di Cagliari – afferma monsignor Giuseppe Baturi – che si aggiunge al percorso di promozione della pace, e vicinanza verso il popolo ucraino, iniziato un anno fa, quando a poca distanza dallo scoppio del conflitto mi recai a Leopoli, per una visita all’arcivescovo latino, monsignor Mieczysław Mokrzycki. Con me era presente anche don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italia. Questa sarà l’occasione – prosegue – per unirci in preghiera e compiere un atto di affidamento alla Vergine, invocando il dono della pace».

I due vescovi sono legati da un rapporto di profonda amicizia fin dai tempi degli studi a Roma. Monsignor Baturi rinnova, con l’affidamento a Bonaria, la solidarietà spirituale della chiesa cagliaritana al confratello ucraino.

Del viaggio a Leopoli, lo scorso anno, l’Arcivescovo di Cagliari ricorda in particolare «la bellezza di una chiesa, e i sacerdoti in particolare – sottolinea – mobilitata, come il buon samaritano, a dare aiuto alle persone sofferenti, senza distinzione di appartenenza politica e religiosa. Il dolore presente si somma ora alla preoccupazione già avvertita per il futuro, tempo di ricostruzione materiale e spirituale. Poiché Cristo è la nostra pace – conclude – ogni gesto di amore costruisce la pace».

