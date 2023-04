“Cagliari punta ad ottenere il titolo di Capitale Verde Europea 2025, dopo il secondo posto della scorsa edizione che è valso all’Italia il miglior risultato di sempre in questo prestigioso riconoscimento”. Lo dichiara il sindaco Paolo Truzzu a commento del recente rapporto sulla “Rivoluzione green – Lo Stato dell’arte delle città italiane”, reso noto dall’ Osservatorio UNIPOL sulla società italiana e indirizzato ad un campione di cittadinanza residente in 9 aree metropolitane (Milano, Torino, Bologna, Verona, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari).

“I quesiti posti al campione rappresentativo dei cittadini sono relativi alle tematiche verdi: livello di efficienza energetica e sostenibilità; qualità dell’aria; quantità di aree verdi urbane; incremento delle aree pedonali; numero di colonnine di ricarica; mobilità condivisa; progetto “città a 30km/h”; efficientamento energetico degli edifici – si legge in una nota del Comune di Cagliari.

“I risultati del rapporto UNIPOL – il commento del Sindaco Paolo Truzzu – confermano il positivo riscontro da parte della cittadinanza nell’applicazione delle politiche verdi e ambientali da parte dell’Amministrazione comunale e metropolitana: a partire dal primo posto sulla soddisfazione della quantità di aree verdi urbane e della qualità dell’aria, passando al terzo posto sulla condivisione del progetto “città a 30km/h”. I numerosi cantieri aperti in questi mesi consentiranno di migliorare le azioni dell’Amministrazione proprio su queste tematiche. I momentanei disagi che i cittadini stanno sopportando serviranno a rendere Cagliari una città ancor più a misura di cittadino, nel rispetto dell’ambiente, nostro grande patrimonio: mi riferisco agli interventi di forestazione che arricchiranno la nostra città di oltre 40mila nuovi alberi, al rifacimento delle vie e dei viali storici (Via Roma, Viale Trieste, Viale Buoncammino), agli interventi sulla metropolitana leggera e sulla mobilità sostenibile, all’anello metropolitano sostenibile, all’efficientamento dell’illuminazione pubblica e al continuo perfezionamento del sistema di raccolta differenziata. Con questi progetti l’Amministrazione punta ad ottenere il titolo di Capitale Verde Europea 2025, dopo il secondo posto della scorsa edizione che è valso all’Italia il miglior risultato di sempre in questo prestigioso riconoscimento. Ringrazio gli uffici comunali e metropolitani per il lavoro di questi anni e tutti i cittadini per la paziente collaborazione”.

