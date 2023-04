“Sostituzione etnica. Fanno paura le parole pronunciate da Lollobrigida alla vigilia del 25 aprile. Hanno un retrogusto terribile, che ci riporta alla retorica e alle pratiche del regime”. Così la deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Ghirra, commenta l’affermazione del Ministro dell’Agricoltura che ha suscitato un’ondata di polemiche da parte dell’opposizione.

“La destra xenofoba e razzista – prosegue la deputata Ghirra – continua a portare avanti la retorica dell’invasione, grida all’emergenza, instilla paura e preoccupazione. Ma non c’è niente di più falso”.

Per la deputata di Alleanza Verdi Sinistra, la premier Giorgia Meloni sfrutterebbe la questione dei migranti per “nascondere la propria incapacità di governare, di essere coerente con le promesse e gli annunci fatti in campagna elettorale e in anni di opposizione”.

Non solo. Ghirra smentisce le affermazioni della Presidente del Consiglio, secondo la quale “non servirebbero i migranti, ma far lavorare le donne”. Dalla sua c’è il Def (documento di economia e finanza) approvato dal Consiglio dei Ministri che, commenta Ghirra, “evidenzia infatti che per abbattere il debito pubblico occorrerebbero più migranti”.

Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Economia, infatti,un aumento della popolazione straniera del 33% migliorerebbe il rapporto tra debito e Pil anche di 30 punti.

“Da sostituire ci sarebbe solo questo governo, incapace di dare risposte al Paese e capace solo di becera e pericolosa propaganda”, conclude Ghirra.

