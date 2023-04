Cambia il traffico per l’allestimento della 367^ Festa di Sant’Efisio.



Dal 20 aprile al 4 maggio, per via dei lavori legati al montaggio e smontaggio delle tribune per il pubblico che assisterà alla manifestazione, il Comune di Cagliari ha previsto la chiusura temporanea alla circolazione veicolare della via Roma, nel tratto compreso tra il largo Carlo Felice e la via Sassari.

