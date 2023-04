Grave incidente, per fortuna senza conseguenze sulla SS 125 VAR al km 46+900 nel territorio del comune San Vito. Verso le 06:45 di questa mattina una Renault Clio con a bordo una famiglia di Lotzorai (NU), che viaggiava con direzione Cagliari – Tertenia, per cause in corso di accertamento si è scontrata con la barriera guardrail d’ingresso allo svincolo San Vito-Ballao. Tutti i componenti della famiglia, padre, madre e figlio, dopo il sinistro sono riusciti ad uscire dall’auto che subito dopo ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito per estinguere le fiamme, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Vito e le Pattuglie di Villaputzu ed Armungia per i rilievi di legge e per regolare il traffico nonché personale Anas. Gli occupanti del veicolo sono stati tutti trasportati dal servizio 118 presso l’ospedale di Muravera per accertamenti e cure, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

