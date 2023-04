Misterioso agguato ieri sera a Sant’Antioco. Un operaio, Renato Antonio Cara, è stato ferito da due pallini di fucile. Secondo la prima ricostruzione dei fatti qualcuno avrebbe atteso nel buio l’arrivo dell’uomo in una zona periferica per poi sparare il colpo che ha ferito Cara a una gamba. Dalle successive indagini è emerso comunque che non si è trattato di un tentato omicidio, ma di lesioni personali di minima entità, per le quali l’uomo valuterà se proporre querela.

La richiesta di aiuto è arrivata poco dopo le 23 alla centrale operativa del 118. Dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri della stazione di Sant’Antioco e i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Carbonia. Sono intervenuti anche i medici del 118 che dopo le prime cure hanno accompagnato l’uomo all’ospedale Sirai.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it