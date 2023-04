Grande successo per “Una tappa insieme lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara” che si terrà il prossimo 23 aprile. Sono circa 300 i partecipanti in attesa di partecipare all’evento organizzato dalla Fondazione CMSB e promosso da Cammini d’Italia (www.camminiditalia.org). L’evento si svolgerà lungo la tappa n.29 del cammino per terminare al villaggio Nuragico di Seruci.

La scelta di offrire un’esperienza unica che combina la bellezza naturale e culturale della costa sud-occidentale della Sardegna ha suscitato un grande interesse, dimostrando l’importanza del turismo sostenibile e della scoperta delle bellezze del nostro territorio – si legge in una nota.

“Partendo da Portoscuso, si avrà l’opportunità di camminare lungo le spettacolari scogliere vulcaniche, ammirando il paesaggio costiero che arriva fino alle falesie calcaree di Masua. Durante il percorso, visiteremo la Miniera di Seruci, un sito archeologico industriale che ci permetterà di conoscere meglio la millenaria epopea mineraria della Sardegna, e l’omonimo insediamento nuragico, che ci farà scoprire l’archeologia classica della regione”.

Questa tappa non lunga e di facile percorrenza permetterà di assaporare la Sardegna più autentica in un’escursione giornaliera adatta a tutti, camminando sulla terra più antica d’Italia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it