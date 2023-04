Tante le polemiche e i commenti negativi per le nuove disposizioni dettate dalla compagnia aerea Ita Airways ai propri dipendenti.

La società di volo, che gestisce anche le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, ha realizzato una “Guida immagine piloti”, un lookbook di 43 slide in cui vengono illustrate tutte le regole di abbigliamento che dovranno essere osservate dal personale per un “mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea con i valori di ITA Airways”.

Non è la prima volta che una compagnia aerea detti disposizioni di questo genere, ma in questo caso la pubblicazione del vademecum ha scatenato gli utenti del web, sempre più attenti alle tematiche di genere.

Tra tutte le nuove regole, è balzata all’occhio quella relativa all’acconciatura. “I capelli vanno tenuti sempre puliti, ben pettinati e non devono coprire il viso e gli occhi. La ricrescita dei capelli tinti non deve essere visibile. Il taglio degli uomini dovrà essere corto e ordinato”, si legge nella Guida.

Attenzione anche agli orecchini: “Sono consentiti, se indossati, orecchini di perle bianche classiche o ‘punto luce’ dorati o argentati a bottone, non più grandi di 1 centimetro. È consentito indossare un singolo orecchino a lobo. Non è consentito indossare orecchini a cerchio o pendenti”. Per gli uomini, invece, non sono proprio consentiti.

Disposizioni che hanno generato una valanga di commenti sui social. Accanto a chi sostiene che questa tipologia di regole è sempre esistita, quindi sia “giusta”, c’è anche chi replica alla compagnia aerea.

“Se oltre all’attenzione per il grooming riuscissero pure ad evitare i ritardi… sarebbe cosa buona e giusta”, scrive un utente. “È una regola impossibile da rispettare. La ricrescita è sempre visibile a meno che uno non si tenga i capelli dello stesso colore dei suoi naturali”, aggiunge un altro. E ancora: “Basta pagare la tinta”.

