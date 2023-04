L’Associazione universitaria UniCaralis sta portando avanti una proposta di legge per incrementare i fondi regionali per il consueling psicologico dell’università di Cagliari. Il progetto si chiama “Va bene non stare bene” e ha visto l’adesione dei consiglieri regionali di Art.1, Alleanza Europa Verde – Sinistra e Possibile, M5S, Progressisti e Partito Democratico.

L’iniziativa si è resa necessaria a seguito della denuncia degli studenti. Infatti sono solo 3 gli esperti che hanno la funzione di seguire – attraverso il servizio di counseling psicologico – quasi 25 mila studenti.

Una situazione che nel mondo universitario appare insostenibile, anche alla luce dell’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi mesi.

Con il progetto “Va bene non stare bene”, UniCaralis propone di incrementare i fondi regionali per il servizio di consulenza psicologica, al fine di garantire un sistema efficiente e a disposizione di tutti gli studenti universitari.

“La proposta di legge rappresenta un segnale importante per la tutela della salute mentale degli studenti, in particolare per l’intera comunità universitaria di Cagliari. Sarà ora importante vedere come si evolverà la situazione e se verrà data attuazione alla proposta di legge, nell’interesse di tutti” dichiarano gli esponenti dell’associazione.

