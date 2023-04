L’assessore al Turismo Gianni Chessa è sotto l’occhio del ciclone dopo lo spostamento delle regate di America’s Cup da Cagliari a Brindisi. E sia da destra che da sinistra sui social e via comunicati stampa arrivano una serie critiche nei suoi confronti, oltre che la richiesta di dimissioni.

I primi ad esprimersi sono i colleghi di maggioranza di Fratelli d’Italia. “Una manifestazione così prestigiosa, unica e di valore mondiale avrebbe meritato un approccio politico differente. Presenteremo un’interrogazione in Consiglio: auspichiamo che dall’assessore al turismo possano giungere gli opportuni chiarimenti” ha dichiarato Fausto Piga.

Più diretti i Progressisti: “Una vera presa in giro, per tutti, quella orchestrata dall’Assessore al Turismo. L’unico a non aver ancora colto la gravità della perdita subita dalla nostra isola. Rassegni le dimissioni per evitare di continuare a danneggiare la Sardegna”.

Attacco anche dal Partito Democratico, che punterà su una interrogazione in Consiglio Regionale. “A noi, oltre lo sconcerto e l’amarezza, resta l’esigenza di di conoscere le motivazioni con le quali l’assessore al Turismo ha inferto un simile disastro di immagine alla nostra Regione e anche di capire il silenzio sulla vicenda ostentato dal presidente della Giunta”.

