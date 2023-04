Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge Finanziaria della Sardegna. Era stata approvata a febbraio. Lo ha reso noto un comunicato diramato da Palazzo Chigi.

Il governo contesta la legge della Regione Sardegna numero 1 del 21/02/2023, “Legge di stabilità 2023” in quanto alcuni disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La legge sarebbe stata impugnata su iniziativa del ministro degli Affari regionali, il leghista Roberto Calderoli. Per ora si tratta di una formulazione di rito.

