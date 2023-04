Grazie ad un contratto d’affitto fasullo era riuscito a percepire dall’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura contributi pubblici per quasi 18 mila euro, dal 2013 ad oggi. Ma la truffa è stata scoperta e ieri a Guspini i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, un 61enne allevatore del luogo, già noto per precedenti vicende giudiziarie.

L’indagine era stata intrapresa a seguito della denuncia presentata da un proprietario di terreni che aveva scoperto come fosse stato registrato all’Agenzia delle Entrate un contratto di affitto di fondi rustici a suo nome e a sua insaputa, da parte del pastore 61enne. In virtù di tale contratto fasullo, l’allevatore era riuscito a percepire dall’agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura contributi pubblici per quasi 18 mila euro, dal 2013 ad oggi. Attraverso un’accurata ricostruzione degli eventi i carabinieri di Guspini sono riusciti a chiarire quanto accaduto negli anni, in maniera tale da poter fornire all’autorità giudiziaria un’accurata descrizione dei fatti.

