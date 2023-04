“E’ notizia ormai da anni, ma ancora non c’è una soluzione. Faccio riferimento alle lunghissime liste d’attesa che sono presenti nella sanità pubblica della nostra isola”. Lo afferma la consigliera regionale di Idea Sardegna Carla Cuccu.

“Nel 2021, con l’emergenza COVID, l’ex ministro Speranza aveva stanziato circa 500 milioni di euro per la sanità delle Regioni, proprio per diminuire le liste d’attesa. E’ notizia certa che la Regione Sardegna abbia investito solamente l’1,7% delle proprie risorse per migliorare la situazione delle liste d’attesa negli ospedali. Una vera e propria follia ”. afferma.

Il problema si ripercuote ovviamente sulle visite specialistiche, ma incide tantissimo sulla prevenzione, che avendo tempistiche di questo genere, risulta ormai inesistente ed inefficace.

“In Italia ormai è netto ed evidente un dato, quasi nella totalità dei casi nessuna Regione è stata in grado di avere numeri e prestazioni sanitarie che venivano svolte in epoca pre Covid”. “C’è quindi da occuparsi urgentemente di questa situazione, la nostra isola ed i suoi ospedali meritano investimenti e organizzazione per tornare a livelli di eccellenza di un tempo. Mi impegnerò personalmente, in sede di Consiglio e in quanto segretaria della Commissione Sanità, per ottenere risposte dalla giunta attuale”

