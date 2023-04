“Domani, a Golfo Aranci, celebrerò con vero orgoglio la 35ˆ edizione della giornata internazionale dedicata a Guglielmo Marconi, che si svolge nel sabato più vicino alla sua data di nascita (25 aprile 1874), in cui i radioamatori di tutto il mondo collegano i siti storici marconiani (oltre 60) dai quali lo stesso nostro illustre inventore effettuò nei vari anni prove tecniche ed esperimenti”, dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni

“Grazie all’Associazione Radioamatori italiana e alla sezione di Olbia per l’organizzazione di questo importante appuntamento, unico in Sardegna. Sarò alla stazione commemorativa iyøga in cui l’11 agosto 1932 Marconi effettuò degli esperimenti in microonde con Rocca di Papa, l’Osservatorio Geo fisico. La giornata dedicata a Marconi sarà celebrata dai Radioamatori anche dalla stazione IY4FGM da Villa Grifone- Sasso Marconi, luogo storico in quanto nel 1895 Guglielmo Marconi effettuò il primo esperimento inventando la Radio”, conclude Deidda

