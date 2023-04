“A Cagliari la processione di Pasqua si è svolta in mezzo ai bidoni dei rifiuti. Questo è troppo”. Così l’assessore comunale all’Igiene del Suolo, Alessandro Guarracino, aveva commentato la corriera ecologica nel giorno della sua presentazione.

Immediata la replica di Valerio Piga, esponente del gruppo ecologista Difensori della Natura: “Ristoranti onesti che pagano la tari costretti a farsi anche 200 metri, varie volte al giorno in orari ristrettissimi per conferire i propri rifiuti. Gli evasori? Naturalmente la buttano in strada e nessuno passa a ritirare. Ecco il risultato”.

