A partire da lunedì 24 aprile, a Cagliari inizieranno le operazioni di riapertura alla circolazione nella via Giovanni Porcell. Contestualmente si procederà con l’inversione del senso di circolazione nella via Fiume.

La strada era chiusa da dicembre per via di muro pericolante a causa delle radici di un ficus che spingevano sulla recinzione.

Queste le prescrizioni complete che saranno in vigore fino al 4 luglio 2023:

– riapertura alla circolazione nella via Giovanni Porcell con senso di percorrenza da via Ospedale a via Fiume;

– l’istituzione della riduzione di carreggiata nella via Giovanni Porcell nel tratto interessato dalle opere di messa in sicurezza del muro di sostegno Ex Istituti Bioloici, via Porcell n. 4;

– l’istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella via Giovanni Porcell nel tratto interessato dalle opere di messa in sicurezza del muro di sostegno Ex Istituti Bioloici, via Porcell n. 4;

– l’istituzione del senso unico di circolazione nella via Fiume con senso di percorrenza da via Giovanni Porcell al viale Buoncammino;

– l’istituzione del segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella via Fiume all’intersezione con il viale Buoncammino.

