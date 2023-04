La Finanziaria Regionale è stata impugnata dal governo Meloni. Sulle motivazioni è intervenuto Francesco Agus, consigliere dei Progressisti, che ha messo in luce i ”vizi” dell’intervento.

“Il Governo ha salvato in blocco quegli stanziamenti di mance e mancette decise dalla giunta regionale. E ha invece deciso di rimandare alla Consulta alcune norme che avrebbero portato benefici per migliaia di persone”.

C’è una una categoria che rischia più di altri. “Ne fanno le spese i medici e i lavoratori del comparto sanitario che rischiano di non beneficiare dell’adeguamento della retribuzione accessoria. E i dipendenti dell’amministrazione regionale che non vedranno adeguata l’indennità di amministrazione con quella percepita dai lavoratori dei Ministeri”.

Per Agus è un danno enorme. Al contrario, altre realtà beneficeranno dei finanziamenti. “Per contro, l’ASD Siamo Danza, costituita da appena una settimana, manterrà un finanziamento da un milione e mezzo così come le altre decine di piccole realtà (e in alcuni casi irrealtà) con un progetto finanziato senza bando e un santo in paradiso. Una follia”.

