C’è stato un violento scontro tra auto sulla Statale 130, all’ingresso di Elmas. Due auto, una Peugeot e una BMW, hanno impattato tra loro. L’incidente, secondo i primi riscontri, sarebbe avvenuto a causa di una mancata precedenza.

Tre i feriti. Una coppia è stata subito soccorsa e trasportata in codice rosso al Brotzu di Cagliari: le condizioni sarebbero gravi. Lievi contusioni invece per una conducente.

I vigili del fuoco hanno lavorato per parecchio per mettere in sicurezza la carreggiata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it