Metà dei contribuenti sardi nel 2021 non è arrivata a guadagnare più di 15mila euro e un terzo non è riuscito a portare a casa neppure a 10mila euro. Dai dati delle dichiarazioni dei redditi 2022 in Sardegna, diffusi dal ministero delle Finanze emerge un quadro drammatico della situazione delle famiglie sarde.

I dati del Fisco confermano le recenti stime della Caritas che attestano circa 110mila famiglie sarde che vivono in enorme difficoltà. Un eser4cito di persone che vivono nella povertà, vulnerabili ad ogni imprevisto della vita.

