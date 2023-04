Ieri a Capoterra i Carabinieri della locale Stazione hanno dato seguito ad un ordine di esecuzione per la carcerazione trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ufficio esecuzioni penali, nei confronti di un ventitreenne del luogo, già noto per precedenti vicende giudiziarie. Il giovane dovrà espiare la pena di otto anni di reclusione per il reato di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Al termine della notifica del provvedimento e degli adempimenti di rito il ragazzo è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it