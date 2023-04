Quasi un chilo di cocaina purissima, tre chili di hashish e denaro in contanti. Sono stati recuperati ieri dalla Guardia di Finanza nell’appartamento di un 49 enne di San Michele, a Cagliari. Le Fiamme gialle, dopo una serie di appostamenti, hanno perquisito l’appartamento dell’uomo che è stato arrestato. Ora sono in corso le indagini per risalire alla provenienza degli stupefacenti.

