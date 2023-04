Nella 34esima giornata di Serie B, il Cagliari sarà ospite del Parma. Entrambe le squadre sono ancora in gioco per i playoff. In classifica, infatti, i padroni di casa sono sesti con 48 punti, a pari punti proprio coi rossoblù che, invece, sono quinti.

Il Parma di Fabio Pecchia viene da un pari fuori casa a Modena. Ha inanellato tre risultati utili consecutivi e cerca nella sfida odierna una vittoria che possa confermare un posto ai playoff. Mancheranno Osorio e Valenti, tornerà Bernabè a centrocampo, Mihaila favorito su Man in attacco.

Stesso discorso si può fare anche per il Cagliari di Claudio Ranieri. Anche i rossoblù hanno bisogno dei tre punti per poter rendere ancora solida la propria posizione in classifica. Dopo tre pareggi consecutivi, i tifosi si aspettano quello scatto in più per centrare l’obiettivo minimo di stagione e agganciare il quarto posto. Mancherà Mancosu, ma il resto della squadra sarà a disposizione (compreso Pavoletti).

A dirigere la gara sarà l’arbitro Matteo Gariglio, che per la prima volta dirige i rossoblù. Sarà affiancato da Peretti e Lombardi, quarto uomo invece Di Marco. Al Var e all’Avar ci saranno rispettivamente Marini e Miele.

