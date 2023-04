Nel corso della loro riunione tenutasi venerdì 21 aprile sotto la presidenza di mons. Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei, i Vescovi sardi hanno nominato don Marco Statzu nuovo Delegato regionale della Caritas.

La nomina è stata effettuata in sostituzione di Raffaele Callia per conclusione di mandato. Al delegato uscente i Vescovi e i direttori Caritas hanno espresso parole di gratitudine per aver guidato lodevolmente la delegazione regionale della Caritas negli ultimi cinque anni, in un periodo delicato e particolarmente impegnativo.

Don Marco Statzu è prete della diocesi di Ales-Terralba dal 2004. Ha studiato Teologia a Cagliari e a Roma. Attualmente è direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba e parroco di Sa Zeppara (Guspini).

È direttore dell’Istituto Diocesano di formazione teologica “Mons. G.M. Pilo” e docente della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e Direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro. In Diocesi è anche Vicario Episcopale per la formazione del clero, i problemi sociali, la testimonianza della carità.

