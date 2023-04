Il Comando di Polizia Locale di Cagliari comunica che saranno intensificati i controlli sulla rete viaria cittadina al fine di combattere il fenomeno dei troppi veicoli scoperti di assicurazione e conducenti privi del titolo abilitativo.

I numeri sono impietosi, non manca giorno in cui vengono sorpresi conducenti e veicoli non in regola con la disciplina del codice della strada.

È solo di ieri la notizia che durante un posto di controllo di polizia stradale agenti motociclisti del Nucleo pronto intervento della Polizia Locale, in viale Elmas, intimavano l’alt a un conducente alla guida di motociclo, il quale risultava con copertura assicurativa e revisione scaduta dal 2016 e conducente sprovvisto di patente di guida.

Inoltre il veicolo risultava già essere sottoposto a sequestro. Il conducente è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria per recidiva guida senza patente e il motociclo confiscato.

Conclude il Comando di via Crespellani che tali controlli sono importantissimi per garantire legalità e sicurezza nelle strade e prevenire il fenomeno della fuga dopo un sinistro stradale a causa di dette irregolarità.

