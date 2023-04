Il Cagliari perde a Parma uno scontro fondamentale per i playoff. I rossoblù cadono per 2-1 sia sotto i colpi dei padroni di casa e sia a causa dell’arbitro Gariglio, che ha fischiato due rigori assurdi a favore della formazione di Pecchia.

Nella prima frazione molto meglio i rossoblù, più quadrati, in grado di offrire buonissime trame di gioco. Il Parma si presenta meglio davanti a Radunovic, ma il portiere serbo è bravo a bloccare due volte Estevez. Alla mezz’ora una intuizione di Prelec regala il vantaggio: Lapadula si presenta davanti a Buffon, lo salta e insacca. Azzi e Falco sfiorano il raddoppio ma sono poco precisi.

È nella ripresa che la partita cambia. I padroni di casa sono più vivaci in fase offensiva, ma ad aiutarli è l’arbitro Gariglio che fischia un rigore inesistente per un presunto tocco di mano di Azzi. Dal dischetto Vazquez spiazza Radunovic e sigla l’1-1. Il pareggio galvanizza il Parma che al 77’ trova anche il vantaggio: Man supera con facilità un disastroso Azzi, mette a sedere i centrali del Cagliari e stampa sotto il sette un gran sinistro.

I biancoblù potrebbero anche trovare il tris su un nuovo calcio di rigore fischiato da Gariglio per un fallo (anche qui dubbio) di Lella. Mihaila tenta il cucchiaio, Radunovic non si lascia ingannare e respinge. Al 97’ occasionissima Cagliari: cross di Luvumbo in area, il gol di testa di Pavoletti è docile per Buffon.

