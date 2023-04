Larga vittoria per la Cagliari Primavera, che supera 5-1 l’Udinese e continua la striscia positiva in campionato. Successo importante per la classifica e per la costruzione del percorso di gruppo attraverso il lavoro nell’ultimo scorcio della stagione.

In gol Cavuoti, Delpupo, Vinciguerra, Sulev e Konate per i rossoblù. Un dominio costante per tutti i 90 minuti che consente di fare uno scatto importante in ottica salvezza. Il Cagliari ha infatti 36 punti, +5 sulla quartultima.

“Oggi bravi tutti sin dall’inizio, sono ragazzi di valore, abbiamo molteplici opzioni. Il gruppo è forte e convinto e in allenamento le facce sono quelle giuste. Ci sono elementi che si stanno ambientando giorno dopo giorno, ragazzi giovani che devono capire determinati meccanismi. Ma lavorare con loro è un piacere perché ti restituiscono tanto sul campo” ha commentato il tecnico Battilana.

