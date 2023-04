Euforia a Sassari al termine di 90 minuti intensi e inquieti: la Torres pareggia per 1-1 con la Fermana e conquista la salvezza in Serie C. Decisiva la sconfitta casalinga dell’Alessandria, che sarà costretta ai playout.

La Torres ha aperto la gara al 59’ con Saporiti, un vantaggio arrivato al termine di una insistenza che in precedenza aveva visto i sassaresi sfiorare per ben tre volte il gol.

A dieci minuti dalla fine il pareggio degli avversari e il pathos finale con l’occhio ai cellulari, e alle altre partite. Alla fine la gioia, il giro di campo e i festeggiamenti sul campo. La Torres chiude quattordicesima con 41 punti, appaiata all’Olbia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it