Sconfitta indolore per la l’Olbia, che dopo aver conquistato la salvezza una settimana fa, perde in casa della Lucchese per 2-0.

I bianchi hanno giocato una partita onesta ma priva di motivazioni. Il vantaggio dei padroni di casa al 14’ con Bruzzaniti ha incanalato la sfida, chiusa poi nella ripresa.

La buona notizia è arrivata però per Daniele Ragatzu. Il bomber dei bianchi ha vinto la classifica dei cannonieri di Serie C con 18 gol.

