Dopo tanto silenzio, la showgirl e presentatrice Maddalena Corvaglia ha parlato della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis. Un rapporto che andava avanti da vent’anni e che si è concluso di recente.



La Corvaglia, intervistata dal Corriere della Sera, ha non ha svelato i motivi. Ma ha commentato: “È stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, adesso mi sono abituata alla sua assenza. Non la perdono”.

Ma la bionda ex velina non rinnega nulla dell’amicizia con la collega sassarese. “È stata una bellissima amicizia , che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili”.

