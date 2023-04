11 gol subiti in 30 partite di campionato: questo era il record del Cagliari dello scudetto che reggeva dal 1969/70 nel calcio europeo. È riuscito a fare meglio il Barcellona di Xavi, sempre più in corsa per vincere la Liga spagnola.

La formazione blaugrana ha infatti superato l’Atletico Madrid per 1-0 nella trentesima giornata di campionato. Questo nuovo “clean sheet” consente ai catalani di chiudere con appena 9 gol subìti. Risultato che fa crollare, così, il record del Cagliari guidato da Scopigno e Riva.

Esattamente come quel Cagliari, però, il Barca ha dovuto fare i conti con due sconfitte stagionali. Bottino negativo che potrebbe crescere quando mancano ancora 8 gare alla fine del campionato.

