Non cambia il percorso della Dinamo Sassari in trasferta: i biancoblù hanno perso a Bologna contro la Virtus per 86-69. I sassaresi rimangono al quarto posto ma la posizione è in bilico.

La Dinamo ha vissuto una gara dai tre volti. Molto morbido quello iniziale, coi padroni di casa in perfetto controllo. Roboante quello centrale: trascinati da Bendzius, Robinson e Diop, i biancoblù hanno ribaltato lo svantaggio e si sono trovati avanti nel terzo quarto.

Negli ultimi dieci minuti un nuovo crollo: 18-0 di parziale per la Virtus con un monumentale Shengelia e partita in cassaforte.

