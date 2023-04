Forte indignazione e polemiche dei cittadini di Carbonia per l’affermazione del giornalista Federico Buffa durante un programma pubblicato sul canale Youtube di un noto brand.

Il telecronista sportivo avrebbe detto che nel capoluogo del Sulcis “la gente ti stringe la mano con due mani e ti dice: ‘Noi qua non abbiamo niente, non abbiamo né la televisione via cavo né via satellite. Uno che viene qua e ci porta qualche cosa ci fa un gran favore’ ”.

Immediata la reazione del sindaco Pietro Morittu, che ha invitato il giornalista a tenere uno spettacolo gratuito per scusarsi.

