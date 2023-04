Melissa Marcelli, 13 anni di Quartu, in meno di una settimana si aggiudica due importanti riconoscimenti.

Dopo la fascia conquistata il 16 aprile scorso all’Hotel Charme di Settimo San Pietro, ha ricevuto il pass per la finalissima nazionale del concorso di bellezza e potenzialità alla Perla d’Italia che si terrà a settembre in Campania e rappresenterà l’Isola insieme a 18 concorrenti che hanno superato i casting.

Lo scorso sabato 22 aprile, poi, al Centro Commerciale La Corte del Sole di Sestu si è aggiudicata il primo posto del “Boh Talent”, talent canoro di Webboh, la community della Gen-Z italiana con oltre 2,4 milioni di follower su Instagram e Tik Tok con giudici come Sofia Crisafulli, Mattia Cerrito, il cantante Biondo. Lìevento è stato presentato da Andrea Prada e Elisa Angius.

“Sono qui per divertirmi e non per il risultato” ha detto Melissa a margine della sua performance. Un atteggiamento che ha conquistato i presenti con grandi applausi.

