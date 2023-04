Avevano rubato una bicicletta e l’avevano rimessa in vendita su Marketplace a 200 euro.

Il proprietario, 48enne di Selargius, si era insospettito e aveva denunciato il tutto ai carabinieri.

Così i militari, avendo individuato la residenza del venditore a Quartu Sant’Elena, si sono recati nell’abitazione per una perquisizione. All’interno della casa è stata trovata la due ruote e il proprietario l’ha riconosciuta come propria per alcuni particolari.

La bici gli è stata restituita. I due coniugi sono stati denunciati per ricettazione in concorso.

