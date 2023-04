Reclutava persone per farle prostituire.

In arresto una donna di 40 anni, già sottoposta ai domiciliari, anche per altri reati come danneggiamento e rapina aggravata (entrambi in concorso) e lesioni personali.

La donna dovrà scontare un anno, 11 mesi e 24 giorni.

In seguito all’intervento dei carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, a Cagliari, è stata condotta nel carcere di Uta.

