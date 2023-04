Il dott. Fabrizio Atzori è il nuovo direttore del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ha un nuovo Direttore.

Il neodirigente ha firmato stamane il nuovo incarico quinquennale, presso la sede del Parco Geominerario alla Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, alla presenza del Commissario Straordinario dott.ssa Elisabetta Anna Castelli.

“Con vivo piacere esprimo i migliori auguri per una proficua e sinergica collaborazione al neo Direttore del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna dott. Fabrizio Atzori”, ha detto il Commissario Castelli.

“Quello che andrò a ricoprire è per me un incarico di grande prestigio ed un onore. Oltre che rappresentare uno stimolo di crescita professionale, sarà l’occasione per intraprendere nuovi percorsi di sviluppo e progetti riguardanti un vasto territorio, collaborando con le istituzioni, le associazioni e tutti i partner interessati, nell’auspicio di perseguire una crescita comune”, ha espresso il neo Direttore Atzori.

