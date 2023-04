Una donna di 60 anni è finita fuori strada questa mattina lungo la circonvallazione di Mogoro. Soccorsa da altri automobilisti, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da accertare il motivo dell’incidente: non si esclude che la donna sia stata colta da malore mentre era alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che l’hanno estratta dall’abitacolo dove era rimasta intrappolata. Quindi è stata portata in elisoccorso all’ospedale.

