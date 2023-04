Grave incidente accaduto in serata a Cagliari, vicino al villaggio pescatori di Giorgino. Una Volkswagen bianca, per cause ancora da accertare, ha urtato il guardrail e si è ribaltata.

L’auto si è distrutta. Tanta paura per i giovani occupanti, che sono stati trasportati all’ospedale Brotzu con due ambulanze del 118: sono feriti, ma non gravemente.

Il traffico è rimasto paralizzato per oltre mezz’ora.

