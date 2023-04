Bosa è sotto choc per la morte di Giada Calanchini, la 22enne romana che si sarebbe suicidata a seguito della fine del suo rapporto con l’ex fidanzato. Su quanto accaduto è intervenuto anche il padre della giovane.

“So per certo che quel ragazzo non c’entra niente. È stato un gesto plateale da parte di mia figlia. Penso che la situazione le sia sfuggita di mano” ha commentato in una intervista al Messaggero.

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, dopo una litigata, la giovane si sarebbe buttata dalla terrazza. Questo nonostante l’ex fidanzato avesse provato a bloccarla. Sembra che Giada non accettasse la fine del loro rapporto, per cui si era trasferita in Sardegna due anni e mezzo fa.

“Non è colpa di nessuno, forse solo di noi genitori che non siamo stati capaci di proteggerla. Lo ha fatto per amore, lei credeva tanto in questa storia. Rimane un dolore immenso” conclude il padre della Calanchini.

